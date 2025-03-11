Трамп допустил продолжение конфликта на Украине

Конфликт на Украине будет продолжен, если Россия не согласится пойти на прекращение огня, заявил в ходе выступления перед журналистами на территории Белого дома президент США Дональд Трамп.

Американский лидер выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин согласится прекратить боевые действия на Украине, отметив, что представители его администрации в ближайшие дни встретятся с российской делегацией.

Если Владимир Путин даст согласие на прекращение огня, процесс удастся сдвинуть с мертвой точки, заявил глава Белого дома.

«Мы хотим завершить эту ужасную войну, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперед», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США оценил переговоры с Украиной.