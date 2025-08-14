Трамп допустил сокращение войск НАТО в Европе ради Украины

Дональд Трамп допустил возможность сокращения военного присутствия НАТО в Европе в рамках переговоров по Украине. По его словам, такой сценарий может стать частью сделки с Россией. Об этом сообщает РБК.

Президент США Дональд Трамп впервые публично затронул тему возможного сокращения американского контингента в Европе. Он отметил, что пока конкретных предложений нет, но этот вариант можно рассмотреть для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп подчеркнул, что Владимир Путин заинтересован в договоренностях, однако вину за нынешнюю ситуацию возложил на все стороны, включая предыдущую администрацию США. По его мнению, войну можно было предотвратить, если бы Вашингтон действовал иначе.

Идея сокращения сил НАТО в Восточной Европе, особенно в Польше, может вызвать резонанс среди союзников. До этого альянс неоднократно заявлял о необходимости укрепления восточного фланга. Однако Трамп, известный скептическим отношением к НАТО, вновь поставил под вопрос текущую стратегию.

