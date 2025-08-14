Президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия Владимир Путин мог бы захватить всю Украину. По его словам, именно его политика предотвратила такой исход. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп вновь обратился к теме конфликта на Украине, заявив, что если бы не его президентство, Россия могла бы установить контроль над всей территорией Украины. Президент США подчеркнул, что его действия помогли избежать худшего сценария, хотя не уточнил, какие именно решения повлияли на ситуацию.

Дональд Трамп не впервые делает подобные заявления — ранее он неоднократно утверждал, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным позволяли сдерживать эскалацию.

Ранее стало известно, что Трамп готов к территориальным уступкам по Украине вопреки обещаниям Зеленскому.