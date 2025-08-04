В понедельник, 4 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что две ранее перемещенные им атомные подводные лодки достигли нужного места.

В пятницу Дональд Трамп сообщил, что распорядился отправить две атомные подводные лодки в определенные районы после того, как заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал заявление. Позднее американский президент уточнил, что эти подводные лодки теперь находятся ближе к территории России.

«Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть», — заявил американец в ответ на вопрос СМИ о том, прибыли ли подлодки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского лидера о сокращении срока перемирия между Россией и Украиной с 50 дней до 30, отметил, что такое поведение президента США является проявлением агрессивной политики и может привести к эскалации конфликта.