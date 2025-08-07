Трамп готовит звонок Путину? Госсекретарь США сделал интригующее заявление
Рубио: Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни
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Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным могут состояться в ближайшие "пару дней", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Однако, отметил он, звонок еще не был запланирован.
"Это может произойти в ближайшие пару дней, но на данный момент не запланировано", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонных переговорах Путина и Трампа.
Рубио добавил, что перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой.
Ранее Трамп заявил о готовности собраться с Путиным и Зеленским за одним столом.