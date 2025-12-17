Трамп готовится объявить войну Венесуэле в ближайшие часы

По его словам, соответствующее решение американский президент объявит в Овальном кабинете Белого дома в 21:00 по местному времени (05:00 мск).

Карлсон также отметил, что американские законодатели, члены Конгресса, получили информацию о неизбежности войны еще 16 декабря, однако детали им пока неизвестны.

«Я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он, в целом, довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал журналист.

Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от Венесуэлы вернуть собственность, принадлежащую Соединенным Штатам. Глава Белого дома также подчеркнул, что страна окружена «крупнейшей армадой в истории Южной Америки».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия США у берегов Венесуэлы тревожными.