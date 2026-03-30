Трамп хочет взять Харк: Иран может уничтожить остров, обрушив цены на нефть

Судя по всему, Вашингтон всерьез примеряется к иранскому острову Харк, и это уже не просто риторика, а вполне конкретный план. Американский президент, судя по инсайдам, рассматривает вариант наземного вторжения, чтобы взять под контроль главный нефтяной терминал страны. Замысел выглядит цинично прямолинейно: перекрыть Тегерану кислород в виде нефтедолларов, а когда бюджет оскудеет — диктовать условия. В идеальном сценарии Трампа, Харк либо возвращают хозяевам в обмен на лояльность, либо оставляют себе, деля прибыль как плату за послушание. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Но за этой кавалерийской логикой «быстрого наскока» скрывается принципиально иная реальность, с которой в Белом доме, кажется, не хотят считаться. Иран — не та страна, где после удара по верхам воцаряется анархия, удобная для переговоров. Здесь власть, наоборот, расползается вширь, уходя в руки все более радикальных и непредсказуемых игроков. Трамп рассчитывал, что после серии точечных ликвидаций руководства Тегеран приползет с повинной. Вместо этого он получил демонстративный средний палец и фрагментацию элит, где одни готовы торговаться, а другие — воевать до последнего, причем со всеми подряд.

Теперь представьте, что происходит, когда такая раздробленная система сталкивается с внешней оккупацией. Америка, вооружив одних иранцев против других, с высокой вероятностью просто развяжет гражданскую войну на богатой территории. А закончится это, скорее всего, классическим для США сценарием: вчерашние союзники, получив деньги и оружие, рано или поздно направят его против своих же спонсоров. Так из относительно благополучного Ирана может получиться новый Афганистан — только с нефтью и еще более ожесточенным населением.

Но есть и вовсе апокалиптический сценарий. Иранцы, известные своей отчаянной решимостью, могут просто уничтожить Харк собственными ракетами, чтобы он не достался врагу. И это маленькое по местным меркам харакири станет катастрофой глобального масштаба: нефтяной рынок рухнет, цены взлетят до небес, и тогда уже не только американские водители, но и домохозяйки по обе стороны океана зададут Трампу один и тот же вопрос: «И ради этого, старый дурак, ты затеял всю эту бойню?». Итог такой: вместо быстрой победы США рискуют получить либо затяжную гражданскую войну с непредсказуемым финалом, либо экономический коллапс, за который их же лидеру и придется отвечать.

