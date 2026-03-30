Почему США не получат нефть Ирана: политолог раскрыл слабое место стратегии Трампа

Президент США Дональд Трамп не сможет забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, поскольку Тегеран сумел отстоять американскую агрессию. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее Трамп сравнил этот шаг с январской операцией в латиноамериканской стране, нефтяную отрасль которой Штаты намерены какое-то время контролировать. Как отметил политолог Аграновский, американцам не удастся повторить венесуэльскую историю в Иране.

«При этом и с нефтью Венесуэлы еще все тоже очень непросто просто. На сегодняшний день Каракас не обладает таким военным потенциалом, как Иран, и находится в западном полушарии, недалеко от США. Поэтому Венесуэла вынуждена просто склониться перед силой», — пояснил эксперт.

При этом сами венесуэльские власти не готовы отдавать власть американцам просто так, заверил он.

«Сейчас они просто находятся в плену. С Ираном совершенно другая ситуация. У него серьезный военный потенциал, высокая мотивация. И пока не видно, чтобы американцы смогли достигнуть своих целей военным путем. А возможная сухопутная операция американцев только повысит издержки», — подчеркнул специалист.

Иран до сих пор держится и не сдается под американским натиском, по этой причине отношение мира к США начало меняться, считает политолог.

«Все увидели, что с США можно вполне бороться. Поэтому сейчас трамп дальше от контроля за иранской нефтью, чем месяц назад. И дальше издержки для него будут только расти», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что стресс провоцирует диабет, проблемы со зрением и кишечником.