Трамп и Маск провели встречу с гендиректором Microsoft

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск провели встречу с главой компании Microsoft Сатьей Наделлой. Об этом стало известно изданию Semafor.

Подробности этой встречи не раскрываются, однако она привлекает внимание общества и других американских чиновников в свете изменений в администрации США и возможных последствий для бизнеса, в том числе для компании Microsoft.

Microsoft, являясь значительным игроком на рынке облачных технологий, зарекомендовала себя как один из крупнейших поставщиков компьютерных программ и не только для правительства США.

Как пишет источник, смена политической власти может оказать существенное влияние на ее позиции, предоставляя новые возможности или создавая угрозы для бизнеса в условиях изменяющейся политической обстановки.

Ранее сообщалось, что власти США подали в суд на Илона Маска из-за покупки акций Twitter.