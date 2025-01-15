Власти США подали в суд на Маска из-за покупки акций Twitter

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство против миллиардера Илона Маска, обвиняя его в нарушениях, связанных с покупкой социальной сети Twitter, которая теперь называется X, сообщило РИА Новости.

В иске утверждается, что Маск не сообщил SEC о своем бенефициарном владении, что подразумевает его приобретение более 5% акций Twitter в марте 2022 года.

Это считается нарушением федеральных законов о ценных бумагах. Благодаря этому он смог продолжить покупки акций по заниженным ценам, что обошлось ему в более чем $150 млн экономии на акциях, купленных после истечения срока подачи отчетности о его владении.

Регулятор требует от суда в Вашингтоне наложить на Маска гражданский штраф и вернуть неправомерно полученные средства в размере, определяемом судом.

Тем временем, срок полномочий действующего главы SEC Гэри Генслера истекает 20 января, когда в должность вступит новая администрация США под руководством избранного президента Дональда Трампа.

Маск является близким к Трампу, и, как предполагается, новый руководитель может отменить иск. Илон Маск в ответ на критику SEC назвал ее «сломанной организацией», указав на хаос, царящий в ее деятельности.

Ранее автор биографии Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что миллиардер теряет рассудок и представляет угрозу для всего мира.