Минимум 194 журналиста погибли в секторе Газа с октября 2023 года

В результате боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года в секторе Газа, не менее 194 журналиста погибли в регионе. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на правительство Палестины.

Власти Палестины обвинило Израиль, США, Францию, Великобританию и Германию в причастности к геноциду мирных жителей сектора Газа. В заявлении подчеркивает, что именно эти страны несут полную ответственность в том числе за гибель журналистов.

В официальном заявлении пресс-службы подчеркивается, что действия этих государств являются жестокими. Палестина призвала мировое сообщество обратить внимание на ситуацию в секторе Газе и предпринять меры.

Пока ситуация в Газе остается напряженной. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проводить свою специальную операцию в регионе, нацеленную на уничтожение боевиков ХАМАС и защиту своих границ.

Ранее сообщалось, что сирийские хуситы нанесли удары по целям в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля.