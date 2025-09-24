Трамп и оружие для Украины: Почему Вашингтон снова обсуждает «наступательный» вариант

Соответствующее заявление было сделано им в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому вопросу.

По словам Рубио, американский лидер наделен полномочиями, которые позволяют ему, как это уже происходило ранее, санкционировать продажу оборонительных, а в перспективе и наступательных видов вооружений. Цель такой политики, как подчеркнул госсекретарь, заключается в укреплении способности Украины обеспечивать собственную оборону и противостоять внешней агрессии.

Ранее сообщалось о том, что Рубио допустил возможность прекращения посредничества в конфликте на Украине.