Трамп и Путин обсуждают Украину: в Белом доме готовят «пряники» для Москвы

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность предложить России экономические и военные уступки, чтобы добиться прогресса в переговорах по Украине. Источники CNN сообщают, что речь может идти о новых деловых сделках или соглашении по стратегическим вооружениям.

На фоне подготовки к переговорам с Владимиром Путиным в администрации Дональда Трампа обсуждают возможные уступки Москве. По данным источников CNN, американские чиновники в частном порядке рассматривают варианты «пряников» — мер, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки диалог по Украине.

Среди возможных предложений — переговоры о новых экономических проектах или даже сделка по контролю над вооружениями. Однако детали ядерного соглашения вряд ли станут темой для обсуждения на высшем уровне — их оставят экспертам.

В Вашингтоне признают, что предыдущий подход ЕС к России был «непрактичным». Теперь же американская сторона готова обсуждать параметры взаимодействия, но без конкретных обещаний. Встреча Трампа и Путина на Аляске станет первым шагом к возможному компромиссу.

Ранее сообщалось о том, что саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США.