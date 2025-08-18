Трамп и Зеленский обсуждали ситуацию на Украине на фоне большой карты

Во время закрытой встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома внимание привлекла большая карта Украины, на которой были отмечены спорные территории и зоны боевых действий. Фотографию с картой опубликовали представители Белого дома в соцсетях.

На фоне переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома оказалась в кадре большая карта Украины. Кадры, попавшие в соцсети, вызвали бурное обсуждение — на карте четко видны территории, которые Россия считает своими, а также районы активных боевых действий.

Характер отметок на карте позволяет предположить, что лидеры обсуждали текущую военную ситуацию и возможные сценарии развития событий. При этом официальные комментарии из Белого дома пока не прозвучали.

Эксперты отмечают, что подобные визуальные материалы обычно используются для детального анализа оперативной обстановки. Факт их демонстрации на высшем уровне свидетельствует о серьезности обсуждаемых вопросов.

Ранее стало известно о том, что Трамп и Зеленский не сделают совместное заявление после переговоров.