Президент США Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамка саммита G7 («Большой семерки»), который проходит с 15 по 17 июня в Канаде. Об этом сообщили в Белом доме.

Помимо Зеленского, американский лидер встретится с президентом Мексики Клаудией Шайнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

Трамп прибыл в Канаду специально для участия в саммите G7, на котором собираются лидеры крупнейших государств — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. На форуме обсуждаются вопросы мировой экономики, безопасности и других глобальных проблем.

Последний раз Трамп встречался с Зеленским в Ватикане — тогда президент США и глава киевского режима приехали на похороны папы римского Франциска, который скончался 21 апреля.

Ранее стало известно, как глава киевского режима Владимир Зеленский использует конфликт между Ираном и Израилем для того, чтобы подготовиться ко встрече с Дональдом Трампом.