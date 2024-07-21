Трамп избавился от повязки на правом ухе, ставшей символом покушения на него

Спустя неделю после попытки американца Томаса Мэтью Крукса убить экс-президента США Дональда Трампа последний вновь выступил на митинге своих сторонников и впервые показался на публике без повязки на правом ухе, которая прикрывала его ранение во время покушения.

Начал свою речь кандидат в президенты США от Республиканском партии со слов благодарности его сторонникам, которые несмотря на произошедшее в Пенсильвании все равно пришли на встречу с ним, чтобы поддержать. В ходе своей речи от трампа досталось его противникам, утверждающим, что он якобы угроза пресловутой американской демократии.

«Они говорят, что я — угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», — заявил бывший глава Штатов.

Ранее Трамп заявил о чувстве безопасности во время покушения на него, подчеркнув что «бог на его стороне».