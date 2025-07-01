Элита КСИР стерта: Израиль сделал провокационное заявление

По его словам, когда в ЦАХАЛ заявляли о ликвидации элиты иранского военного командования и силовых структур, этого действительно удалось добиться. Так Эдри ответил на вопрос о том, планировал ли Израиль ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Ранее газета New York Times сообщила о том, что командующий силами «Кудс» КСИР (элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани мог стать жертвой ударов Израиля по Ирану. Позднее Каани принимал участие в народном праздновании «победы» над Израилем в иранской столице.

Ранее сообщалось о том, что Израиль заявил об успехе операции против Ирана.