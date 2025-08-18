Трамп: «Я не верю в угрозу от России для Европы»

Дональд Трамп сделал сенсационное заявление, сказав, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» России против Украины. Это утверждение резко контрастирует с позицией европейских союзников и вызвало бурную реакцию в политических кругах.

Во время встречи с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп высказал мнение, которое поставило под вопрос единство западной позиции по украинскому кризису. Американский президент заявил, что не видит оснований для опасений относительно «дальнейшей агрессии» со стороны России, чем вызвал недоумение у европейских партнеров.

Заявление прозвучало на фоне активных обсуждений новых гарантий безопасности для Киева. Эксперты отмечают, что позиция Трампа может свидетельствовать о более прагматичном подходе Вашингтона к отношениям с Москвой, который отличается от жесткой линии ЕС.

Ранее стало известно о том, что Трамп и Зеленский обсуждали ситуацию на Украине на фоне большой карты.