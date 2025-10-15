По словам президента США Дональда Трампа, страны начали покидать БРИКС после его заявлений о намерении ввести пошлины на продукцию из этих стран. Об этом он сообщил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, которая состоялась 14 октября в Вашингтоне. Информация была опубликована пресс-службой Белого дома.

Президент США заявил, что использование доллара приносит странам существенные выгоды на международной арене.

«Я очень уверен в долларе. И у любого, кто хочет торговать в долларах, есть преимущество перед людьми, у которых долларов нет», — заявил президент журналистам.

Он заявил, что если бы Джо Байден или Камала Харрис продолжали бы занимать свои посты, доллар мог бы потерять свое доминирующее положение. По его мнению, именно благодаря его политике американская валюта смогла восстановить свои позиции на международной арене.

В ходе обсуждения Трамп также затронул вопрос объединения БРИКС. Он заявил, что США намерены применять тарифы на товары из стран, стремящихся заменить доллар альтернативными валютами.

Он подчеркнул, что после введения этих мер интерес к участию в БРИКС начал падать, а некоторые страны даже пересмотрели свою политику. Американский президент считает, что попытки создать альтернативу доллару через объединение БРИКС не принесли ожидаемых результатов, и тенденция к отказу от американской валюты ослабевает.