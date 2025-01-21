Трамп лишил доступа к секретным данным сотрудников спецслужб США

Президент США Дональд Трамп подписал первые указы после официального вступления в должность главы государства. Как передает РБК, он сделал это прямо на стадионе One Capital Arena, где проводил встречу со своими сторонниками.

Отмечается, что после подписания документов Трамп бросил ручку в толпу собравшихся.

Один из указов, по информации РИА Новости, касается лишения доступа к секретным данным сотрудников спецслужб, назвавших информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации». Заявление об этом сделал Белый дом.

Отмечается, что указ также затрагивает экс-советника Трампа Джона Болтона, который ранее опубликовал мемуары с конфиденциальной информацией.

Трамп считает, что содержимое ноутбука скандального сына экс-президента США Джо Байдена было ошибочно охарактеризовано как «российская операция по дезинформации». По его мнению, бывшие сотрудники разведки, сделавшие подобные заявления, не представили никаких доказательств вмешательства России. Трамп подчеркнул, что они основывались исключительно на своих предположениях.

Скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена начался в октябре 2020 года, когда газета New York Post опубликовала его переписку, в которой он обсуждал свои связи с украинской компанией Burisma. Утверждалось, что Хантер заработал миллионы долларов за лоббистскую деятельность.

Этот же ноутбук стал источником скандальных фотографий с участием сына Байдена, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.

Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп отказался от помощи США другим странам на 90 дней, подписав соответствующий указ.