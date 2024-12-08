Трамп-младший назвал подтасовкой аннулирование КС Румынии результатов выборов
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Старший сын избранного главы Белого дома Дональд Трамп-младший резко негативно высказался по поводу аннулирования конституционным судом Румынии результатов первого тура президентских выборов в стране.
Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот впоследствии и сделал.
Трамп-младший назвал все произошедшее фарсом и полным отрицанием властями страны воли румынского народа.
«Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд только что отменил первый тур президентских выборов. Еще одна попытка Сороса подтасовать результаты и отрицать волю народа», — написал он на своей странице в социальной сети Х.
Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».
А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.