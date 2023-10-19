Трамп-младший обвинил Белый дом в насаждении политики двойных стандартов

Если демонстрацию в Америке устраивают республиканцы, то это немедленно приравнивается к мятежу. Если то же самое делают демократы, то это объявляется протестом за социальную справедливость.

Вчера, 18 октября, возле Конгресса Соединенных Штатов состоялась демонстрация, на которой активисты-общественники пытались поддержать Палестину. Часть демонстрантов, скандируя антивоенные лозунги, ворвалась в здание. Полиция задержала порядка трехсот человек, но обвинения в нарушении закона были выдвинуты только троим.

«Запомните, друзья, это мятеж, только если это делают республиканцы. Если это делают демократы, то это протест за социальную справедливость», - так отреагировал на это Дональд Трамп-младший.

Запись об этом он сделал в одной из социальных сетей. По его мнению, все, что сделали демократы, немедленно объявляется стопроцентно нормальным и законным. Трамп утверждает, что двойные стандарты, которые применяются в США, просто отвратительны.