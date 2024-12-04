Трамп-младший заявил, что Карлсон на деле помогает урегулированию украинского конфликта

Дональд Трамп-младший в своем аккаунте в соцсетях прокомментировал недавние заявления американского репортера и телеведущего Таккера Карлсона, которые он сделал накануне в ходе своего повторного визита в Москву.

Напомним, Карлсон заявил в Москве в среду, 3 декабря, после своего интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории. Журналист констатировал, что большинство американцев о происходящем на Украине и реальной ядерной угрозе даже не подозревает.

В своем комментарии Трамп-младший поддержал Карлсона, подчеркнув, что тот реально помогает урегулированию украинского конфликта. В отличие от уходящей администрации Джо Байдена, которая спит и видит, как оставить его отцу «как можно более тяжелое наследство».

«Такер сделал больше, чтобы установить мир, чем все в нынешней администрации, вместе взятые. Тем временем Вашингтон хочет и дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему моего отца», — написал сын политика в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что популярный американский репортер и телеведущий Такер Карлсон, побеседовавший ранее с российским президентом Владимиром Путиным, снова прилетел в Москву. Журналист выложил в соцсетях видео, на котором он на фоне Кремля сообщает, что он снова рад быть в столице России.

Со слов Карлсона, он прилетел в Москву и взял интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видеозапись беседы с главой МИД РФ Карлсон обещал скоро представить миру.