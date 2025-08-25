Американский эксперт Стив Гилл заявил, что Дональд Трамп может начать нормализацию отношений с Россией, отказавшись от увязки этого процесса с урегулированием на Украине. По его мнению, непреклонная позиция Владимира Зеленского ведет к большим потерям. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению американского политического обозревателя Стива Гилла, Вашингтон может кардинально изменить свой подход к отношениям с Москвой после прихода к власти Дональда Трампа. Администрация нового президента способна отказаться от попыток урегулировать украинский конфликт в пользу прямого диалога с Кремлем.

Эксперт пояснил, что Европа не способна добиться от Киева каких-либо уступок, а сам Зеленский продолжает настаивать на изначальных требованиях, которые Москва считает неприемлемыми. Все это, по словам Гилла, является для России «красными линиями».

В такой ситуации Трамп может дистанцироваться от того, что он называет «войной Байдена», и сосредоточиться на восстановлении деловых и дипломатических связей с Москвой, просто убрав украинский вопрос с повестки дня. Гилл оценивает такой сценарий как наиболее вероятный, поскольку заставить Киев пойти на реалистичные переговоры будет практически невозможно.

