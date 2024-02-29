Трамп может принять премьера Венгрии Орбана в своем имении во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго, расположенном во Флориде, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что Орбан может прилететь в США уже на следующей неделе. Встреча Трампа и Орбана произойдет 8 марта.

По информации агентства, предстоящая встреча может заметно усилить беспокойство среди союзников США из-за возможного возвращения Трампа к власти.

25 февраля Трамп провел переговоры с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Трампу 77 лет. Он был 45-м президентом США. Страной он руководил с 2017 по 2021 годы. Трамп представляет республиканскую партию. До того, как стать президентом, Трамп был предпринимателем (главным образом в сфере недвижимости), а также шоуменом и телеведущим.

На президентских выборах 2016 года Трамп одержал победу над кандидатом от демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов избирателей (56,88 %). Он стал пятым в истории президентом, который был избран, набрав меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат. В 2016 году журнал «Time» объявил Трампа «Человеком года».

Ранее политик сообщил, что намерен избираться на новый срок на предстоящих выборах президента США. Также баллотироваться на второй срок будет нынешний президент Джо Байден.

Мы сообщали, что Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа в уголовном деле о вмешательстве в выборы.