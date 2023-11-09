Трамп может сделать журналиста Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть бывшего ведущего Fox News в качестве кандидата в вице-президенты страны. Об этом он сказал в эфире радиошоу Clay Travis & Buck Sexton.

Трамп отметил, что у Карлсона «отличный здравый смысл».

В апреле Fox News объявил о расторжении контракта со своей звездой эфира. Причины увольнения независимого и острого в суждениях Карлсона не назывались.

После ухода с телеканала Карлсон ведет свое шоу в соцсетях. Его интервью с Трампом, взятое во время разбирательства по делу о фальсификации документов, посмотрели 250 млн человек.