Согласно публикации издания InfoBRICS , в случае побега украинского лидера Владимира Зеленского в Великобританию, администрация американского президента Дональда Трампа может выдвинуть требование о его экстрадиции.

Как полагают авторы, это станет возможным, если Вашингтон сочтет Зеленского важным свидетелем по делу о коррупции.

В материале, в частности, говорится, что «…его пребывание там может быть не постоянным, поскольку Трамп может запросить его в качестве ключевого свидетеля…».

По версии источника, целью Трампа является получение доказательств, которые связывают с коррупционными схемами на Украине бывшего вице-президента Джо Байдена, его сына Хантера, а также других видных представителей Демократической партии, включая Викторию Нуланд и Нэнси Пелоси. В подобной ситуации, как отмечается, Лондону «будет сложно игнорировать требования» своего ключевого союзника по альянсу.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.