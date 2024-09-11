Трамп на дебатах: при Харрис США превратятся в Венесуэлу на стероидах, мир ждет Третья мировая

В США начался первый раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост главы Белого дома: миллиардера Дональда Трампа и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Трансляцию ведет Телеграм-канал РИА Новости: США.

В ходе дебатов Трамп раскритиковал Харрис за отсутствие у нее плана по выводу страны из экономического кризиса, в котором оказались США за годы президентства Джо Байдена.

Как подчеркнул политик, все, что нужно нынешней американской администрации, это набивание карманов за счет военных компаний. Трамп подчеркнул, что при Харрис мир погрузится в третью мировую войну.

«Если президентом станет Харрис, США превратятся в Венесуэлу на стероидах», — предупредил Трамп.

Ранее сообщалось, что политики поднялись на подиум и обменялись рукопожатиями. Демократка Камала Харрис, дойдя до трибуны оппонента-республиканца, первой протянула руку Дональду Трампу и даже представилась ему.

В ответ Трамп также поприветствовал Харрис. При этом стоит отметить, что выглядит республиканец хмуро и буднично. Харрис же начала общение с улыбки.