Трамп набросился с претензиями на союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут защитить только тех союзников на НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП. Слова хозяина Белого дома приводит CBS.

Тех, кто не собирается платить, Вашингтон защищать не будет.

Также американский лидер усомнился в том, что союзники по альянсу придут на помощь Штатам в случае нападения.

«Вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это делать. Но я не так уверен», — заключил политик.

Ранее сообщалось о том, что экс-постпред США при НАТО предложил разместить на Украине контингент ЕС.