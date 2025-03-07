Экс-постпред США при НАТО предложил разместить на Украине контингент ЕС

Экс-постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил о том, что европейский контингент на Украине был бы эффективен лишь в одном случае – если он появится там под эгидой НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Даалдер отметил, что военное развертывание ЕС на Украине должно происходить под контролем НАТО, даже если Штаты откажутся от участия в наземных операциях.

При этом, Даалдер отметил, что европейские военные не только принимают участие в боевых действиях альянса в рамках операция НАТО и США, но и проходят соответствующую подготовку. Для большей эффективности, по мнению Даалдера, будет именно доступ к ресурсам альянса.

В США ранее заявили о том, что украинские олигархи выступают против сделки по ресурсам.