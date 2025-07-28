Трамп начал играть в гольф на бронированном вездеходе

Во время своего визита в Шотландию президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был замечен использующим бронированный внедорожник для передвижения по гольф-полю. Представители СМИ обратили внимание на модернизированный Polaris Ranger XP в черном исполнении, сопровождавший политика на протяжении всей игры. Эксперты подтвердили наличие бронированной защиты, включающей усиленное лобовое стекло, боковые панели, двери и заднюю часть кузова.

По оценкам специалистов, цена подобного транспортного средства составляет приблизительно 3,5 млн руб. Причиной использования бронированного вездехода стали участившиеся случаи угроз в адрес Трампа. В сентябре 2024 года 59-летний Райан Раут предпринял попытку нападения на президента прямо на территории гольф-клуба во Флориде.

Злоумышленник направил винтовку в сторону службы безопасности, после чего скрылся с места происшествия, оставив в кустах автомат АК-47 с оптическим прицелом и сопутствующее снаряжение.

Учитывая данный инцидент, команда охраны Трампа приняла решение об усилении мер безопасности. Теперь во время игры в гольф его сопровождает специализированный транспорт, предназначенный для защиты от потенциальных нападений.

Ранее Politico описало, как лидеры стран ЕС пытаются добиться внимания Трампа.