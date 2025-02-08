Трамп наказал прокурора МУС, выдавшего ордер на Путина

Прокурор и судья Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан попал под американские экономические и туристические санкции США. Их ввел Дональд Трамп, сообщает RTVI со ссылкой на Reuters.

Карим Хан — прокурор и судья МУС, который известен участием в крупных международных делах. Ранее именно он выдавал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

Ссылаясь на два источника Reuters отмечает, что Хан стал первым лицом, на которого американские санкции наложил Дональд Трамп. Теперь судья лишился активов в США, а также потерял право на въезд в Штаты.

Ограничительные меры против Карима Хана ввели в качестве мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США, а также их союзников.

Подчеркнем, юрисдикция МУС не распространяется на Россию, о чем говорилось неоднократно. Следственный комитет РФ предъявлял заочное обвинение прокурору Кариму Хану. В Кремле назвали позицию МУС после выдачи ордера на Владимира Путина возмутительным и бесполезным с правовой точки зрения.

СК продолжает расследования по уголовному делу (без указания статьи) в отношении Хана Карима Асада Ахмада, Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Все они — высокопоставленные сотрудники МУС.

Ранее The Guardian сообщал, что новая администрация США планирует ввести «драконовские» санкции против МУС.