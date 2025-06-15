Трамп наложил вето на план Израиля по убийству верховного лидера Ирана

По информации, полученной от источников, президент США Дональд Трамп в последние несколько дней заблокировал инициативу Израиля по устранению верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе интервью представителям средств массовой информации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что атака на иранское руководство способна спровоцировать смену власти в государстве.

По его мнению, нынешнее правительство в Тегеране находится в состоянии упадка, а действия армии Израиля вызывают у него страх и беспорядок. Поэтому, по мнению еврея, смена власти в Иране — это лишь вопрос времени.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.