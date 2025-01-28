Трамп намекнул, что не прочь баллотироваться на третий срок

В своём выступлении на съезде Республиканской партии во Флориде, которое транслировалось в прямом эфире из Белого дома, президент США Дональд Трамп сообщил, что у него накоплено достаточно средств для проведения новой избирательной кампании. Однако он выразил сомнение в том, может ли он снова баллотироваться на пост президента.

До вступления в должность было известно, что Дональд Трамп собрал около 250 млн долларов. Кроме того, президент США выпустил именной мемкоин, стоимость которого к концу первой недели его пребывания в должности превысила 6 млрд в американской валюте.

«Я собрал достаточно денег для следующих выборов. Которые, я полагаю, не смогу использовать сам, но я не уверен на 100%. Не знаю, я думаю, мне нельзя участвовать снова, но я не уверен», — заявил Трамп.

К слову, основной закон Соединенных Штатов Америки не допускает, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков подряд. Это правило было закреплено в поправке, принятой в начале 1950-х годов, через шесть лет после смерти Франклина Делано Рузвельта, который был президентом США уже в 4-й раз. Это единственный случай в истории страны, когда один и тот же человек занимал пост президента более двух раз.

Ранее сообщалось, что в Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, которая позволяет Дональду Трампу в третий раз баллотироваться на пост главы Белого дома.