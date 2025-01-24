Конгрессмены США внесли резолюцию, позволяющую Трампу в третий раз стать президентом

В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, которая позволяет Дональду Трампу в третий раз баллотироваться на пост главы Белого дома. Об этом сообщил ТАСС.

Инициатором нового законопроекта выступил республиканец Энди Оглз. Он предложил разрешить политикам становиться президентами на протяжении трех сроков с условием того, что они не будут являться лидерами страны два раза подряд. Таким образом, Трамп сможет в третий раз выдвинуть свою кандидатуру на роль главы Белого дома.

«Никто не может быть избран на должность президента более трех раз, а также переизбран на дополнительный срок, будучи избранным на два срока подряд», — указано в резолюции.

Это предложено для того, чтобы Трамп смог в третий раз занять высокий пост и исправить все упущения, которые были сделаны при Байдене. В то же время Клинтон, Обама и Буш-младший не могут баллотироваться в президенты, поскольку уже руководили Белым домом по два раза подряд. По мнению экспертов, принятие такой резолюции маловероятно.

Ранее Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним. Его российский коллега хочет пообщаться на тему прекращения конфликта на Украине, и по этой причине необходимо инициировать дипломатический процесс.