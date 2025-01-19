Трамп намерен добиться смены режима в Венесуэле
Трамп не против, чтобы Мадуро стал соседом Асада в Москве
Фото: [pxhere.com]
Новая администрация Трампа выразила желание сменить режим в Венесуэле. Об этом сообщает издание Axios. Отмечается, что это не предполагает военных действий.
«Мы были бы ни в коей мере не против того, чтобы Мадуро ходил соседом с Асадом в Москву», — отметила советник Трампа.
Кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе США заявил, что в подчинении Венесуэры находятся организации, занимающимися наркоторговлей.
Также Венесэула помогает Ирану создавать беспилотники, добавил он.
Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов».