Трамп намерен добиться смены режима в Венесуэле

Трамп не против, чтобы Мадуро стал соседом Асада в Москве

Политика

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Новая администрация Трампа выразила желание сменить режим в Венесуэле. Об этом сообщает издание Axios. Отмечается, что это не предполагает военных действий.

«Мы были бы ни в коей мере не против того, чтобы Мадуро ходил соседом с Асадом в Москву», — отметила советник Трампа.

Кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе США заявил, что в подчинении Венесуэры находятся организации, занимающимися наркоторговлей.

Также Венесэула помогает Ирану создавать беспилотники, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов».