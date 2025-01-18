Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов»
Трамп приступит к депортации мигрантов сразу после инаугурации
Фото: [flickr.com]
Администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена провести крупномасштабный рейд против мигрантов.
К реализации данного плана власти приступят сразу после инаугурации Трампа.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал депортировать нелегальных мигрантов из страны.
По данным источников издания, первый «крупномасштабный рейд против мигрантов» пройдет в Чикаго во вторник утром. Он продлится до конца недели.
К проведению операции будут привлечены около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. После этого облавы на нелегалов ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.
Ранее сообщалось о том, что стало известно о планах Трампа объявить в США чрезвычайное положение.