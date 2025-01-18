Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов»

К реализации данного плана власти приступят сразу после инаугурации Трампа.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал депортировать нелегальных мигрантов из страны.

По данным источников издания, первый «крупномасштабный рейд против мигрантов» пройдет в Чикаго во вторник утром. Он продлится до конца недели.

К проведению операции будут привлечены около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. После этого облавы на нелегалов ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.

Ранее сообщалось о том, что стало известно о планах Трампа объявить в США чрезвычайное положение.