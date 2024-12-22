Трамп намерен обсудить с Путиным конфликт на Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в штате Аризона, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что ситуация на Украине является «ужасной» и добавил, что, по его мнению, если бы он оставался на посту президента США, подобного кризиса удалось бы избежать.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — сказал Трамп.

Президент России Владимир Путин ранее не раз выражал готовность к диалогу с Украиной и подчеркивал, что у сторон будет много вопросов для обсуждения, включая предложение о прекращении огня. Он также указывал на необходимость переговоров при условии, что Украина откажется от своих планов по вступлению в НАТО.

Конфликт на Украине продолжается с 2022 года. Ранее Россия вела переговоры с украинской стороной в различных форматах в Белоруссии и Турции, однако после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от достигнутых договоренностей, а Владимир Зеленский законодательно запретил дальнейшие переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.