Дональд Трамп готовится снять действующие ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия против целей на территории России. Об этом сообщает All Israel News со ссылкой на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма*.

По информации американского сенатора Линдси Грэма, президент США Дональд Трамп намерен кардинально изменить подход к военной поддержке Киева. Ключевым шагом станет отмена запрета, который не позволял ВСУ применять полученное от Вашингтона оружие для ударов вглубь по российской территории.

Как отметил Грэм, такая мера позволит украинским силам наносить более серьезный ущерб и вести наступательные действия. По его мнению, усиление давления необходимо для скорейшего запуска мирных переговоров. Параллельно Грэм анонсировал собственный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, который планируется представить в ближайшее время.

Ранее сенатор Грэм предложил Трампу способ заставить Россию пойти на мир.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга