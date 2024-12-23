Трамп назначил экс-футболиста Бо Хайнса директором совета по цифровым активам

Бывший футболист из Северной Каролины Бо Хайнс получил назначение в команде новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, распространенном представителями Трампа, передает РИА Новости.

Так, Хайнса назначили на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам. В новой роли он будет работать в тесном сотрудничестве с Дэвидом Саксом, направляя усилия на стимулирование инноваций и рост в динамично развивающейся сфере цифровых активов.

Отмечается, что это назначение совпало с растущей поддержкой цифровых валют со стороны Трампа, который не раз отмечал необходимость развития криптовалют для экономики США. В частности, в июле он анонсировал намерение создать «национальный стратегический резерв биткоинов». Эта инициатива совпала с впечатляющим ростом стоимости биткоина, который обновил исторический максимум после победы Трампа.

Помимо назначения Хайнса, Трамп также выдвинул кандидатуру Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что Аткинс, поддерживающий идею более дружелюбной регуляторной политики по отношению к криптовалютам, усилит позиции США на мировом рынке цифровых активов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отверг возможность Илона Маска стать президентом США.