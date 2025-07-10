Трамп выбрал «секретное оружие» против России

Дональд Трамп рассматривает Скотта Бессента, министра финансов США, как потенциальное «секретное оружие» в противостоянии с российской экономикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

По информации издания, Бессент, являющийся талантливым специалистом с Уолл-стрит, ранее играл ключевую роль в торговой войне Трампа с Китаем. Газета отмечает, что министр финансов разделяет подход президента к ведению дел, будучи таким же «разрушителем и нестандартным мыслителем»

Как пишет The Telegraph, решение задействовать Бессента связано с тем, что Трамп не смог добиться желаемого влияния на российскую политику через прямые переговоры с президентом Владимиром Путиным. При этом издание подчеркивает, что американский лидер признает устойчивость российской экономики и ищет специалиста, способного найти её уязвимые места.

Особую ценность Бессента, по мнению газеты, представляет его готовность идти на риски и умение использовать слабости противника в своих интересах. Трамп рассчитывает, что опыт министра в финансовых вопросах и его способность заключать выгодные сделки помогут оказать давление на российскую экономику.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении высоких импортных пошлин на бразильские товары.