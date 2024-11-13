Трамп назначил спецпосланником на Ближнем Востоке инвестора Уиткоффа
Инвестор Уиткофф назначен спецпосланником США на Ближнем Востоке
Фото: [pxhere.com]
Победитель выборов США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, пишет РИА Новости.
Уиткофф, известный своими успешными инвестиционными проектами и опытом работы на руководящих позициях в крупных компаниях и инвестиционных фондах, будет отвечать за вопросы, касающиеся этого региона.
В распространенном заявлении отмечается, что Уиткофф, обладая обширными знаниями в области экономики и бизнеса, будет работать над вопросами, стимулирующими экономическое сотрудничество и политическую стабильность в странах Ближнего Востока.
«Стив — уважаемый лидер в бизнесе и филантропии, который сделал каждый проект и сообщество, в которых он участвовал, более сильными и процветающими», — говорится в сообщении.
Ранее Уиткофф стал членом комитета по предстоящей церемонии инаугурации. Отмечалось, что он является близким другом Трампа.
Уиткофф никогда не занимался политической и дипломатической деятельностью. Он работал в сфере недвижимости и инвестирования.
Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил об «угрозе для бюрократии» из-за его новой должности в госведомстве США.