Трамп назначил спецпосланником на Ближнем Востоке инвестора Уиткоффа

Победитель выборов США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, пишет РИА Новости.

Уиткофф, известный своими успешными инвестиционными проектами и опытом работы на руководящих позициях в крупных компаниях и инвестиционных фондах, будет отвечать за вопросы, касающиеся этого региона.

В распространенном заявлении отмечается, что Уиткофф, обладая обширными знаниями в области экономики и бизнеса, будет работать над вопросами, стимулирующими экономическое сотрудничество и политическую стабильность в странах Ближнего Востока.

«Стив — уважаемый лидер в бизнесе и филантропии, который сделал каждый проект и сообщество, в которых он участвовал, более сильными и процветающими», — говорится в сообщении.

Ранее Уиткофф стал членом комитета по предстоящей церемонии инаугурации. Отмечалось, что он является близким другом Трампа.

Уиткофф никогда не занимался политической и дипломатической деятельностью. Он работал в сфере недвижимости и инвестирования.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил об «угрозе для бюрократии» из-за его новой должности в госведомстве США.