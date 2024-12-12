«Это будет фурор»: Reuters узнало о 25 указах Трампа, что он подпишет сразу после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый же день после въезда в Белый дом подписать 25 указов, касающихся кардинальных изменений в политике страны по вопросам миграции и энергетики, сообщает Reuters.

Отмечается, что основные директивы Трампа будут направлены на отмену пограничной политики его предшественника на президентском посту Джо Байдена, которую избранный президент США неоднократно критиковал за чрезмерную либеральность.

«Это будет большой фурор. В частности, Трамп планирует возобновить строительство стены на границе с Мексикой», — приводится в материале агентства.

Кроме того, как сообщили источники журналистов в команде республиканца, Трамп собирается ввести ряд мер для скорейшего увеличения добычи энергоносителей.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз, что Дональд Трамп, скорее всего, после своего вступления в должность отменит все ограничения на нефтедобычу. И сделано это будет не в качестве реверанса в сторону России, а для снижения стоимости топлива на самом американском рынке.