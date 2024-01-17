Трамп назвал американское руководство дураками

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во главе государства в данный момент управляют дураки. Об этом политик заявил в ходе своего выступления в Нью-Гэмпшире, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Трамп заявил, что его оппонент в президентской гонке и нынешний глава государства Джо Байден является «самым коррумпированным президентом в истории» страны. По словам политика, Байден является самым некомпетентным руководителем страны, с которым Штаты рискуют оказаться втянутыми в новую мировую войну.

Трамп выразил обеспокоенность тем фактом, что за оставшийся срок на посту президента, Байден и его администрация могут очень сильно навредить своему государству.

Ранее Трамп выражал уверенность в том, что Джо Байден уничтожит Америку до своего ухода.