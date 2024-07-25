Трамп назвал Байдена и его заместителя Харрис позором для страны

Дональд Трамп прокомментировал речь президента Соединенных Штатов и счел ее едва внятной. Свою точку зрения о выступлении главы Белого дома кандидат в президенты изложил на страницах социальной сети Truth Social.

Он сообщил, что считает крайне плохим и очень непонятным выступлением Байдена. Президент со своей командой позорит США.

«Мошенник Джо Байден и лживая Камала Харрис - большой позор для Америки, такого не было никогда», - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден во время своей речи пожаловался на то, что заслуживал быть избранным на второй срок. В то же время он не привел никаких внятных причин, почему национальный лидер решил покинуть предвыборную гонку. Он только упомянул некие стремления к благу американской демократии, а также попытке ее спасения.