Трамп назвал «чушью» слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Реакция американского президента была представлена в эфире официального YouTube-канала Белого дома.

Изначально вопрос был адресован специальному посланнику Стиву Уиткоффу, однако Трамп лично вмешался в ситуацию. Он заявил, что хотя Уиткофф и мог бы дать комментарий, он сам готов это сделать. Американский лидер охарактеризовал слова российской стороны как не заслуживающие внимания, отметив, что «все позируют» и это «чушь». После своего высказывания Трамп спросил Уиткоффа, не желает ли тот что-либо добавить, на что дипломат полностью поддержал позицию президента.

Ранее Трамп оценил риск начала мировой войны из-за Украины.