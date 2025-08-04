Трамп назвал даты визита спецпосланника США Уиткоффа в Россию

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Уиткофф прибудет в Россию в период с 6 по 7 августа, о чем сообщил журналистам Дональд Трамп, покидая Бедминстер.

Президент США отметил, что именно Россия выступила с предложением о проведении встречи.

«Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — уточнил он.

Любопытно, что Дональд Трамп не стал делать поспешных выводов относительно исхода переговоров, а лишь отметил: «Посмотрим, как все сложится».

Президент США отметил, что Уиткофф уделяет особое внимание ситуации в секторе Газа и обеспечению продовольствием мирных жителей.

В условиях интенсификации дипломатического взаимодействия между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией состоится визит. В ходе визита специальный посланник планирует обсудить гуманитарные аспекты палестино-израильского конфликта, однако не исключено расширение обсуждаемых вопросов.

Ранее в Совфеде назвали цель визита спецпосланника Трампа Уиткоффа в Россию.