Трамп назвал Грету Тунберг «странной сердитой личностью» и отравил ее лечиться от гнева

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил шведской защитнице окружающей среды Грете Тунберг пройти обучение по контролю над эмоциями. Об этом он сообщил во время общения с представителями прессы, когда его спросили о ситуации с задержанием активистки, пишет журнал Newsweek.

В ночь на 9 июня произошло задержание Греты Тунберг и ее сторонников. Они направлялись на яхте Madleen в сектор Газа. Задержание было проведено израильским спецназом. Активисты планировали доставить в анклав символическую гуманитарную помощь, включая средства личной гигиены и питание для детей.

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал Трамп.

Политический деятель отметил, что у Израиля и без похищения Греты Тунберг хватает проблем.