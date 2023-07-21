Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал идею вступления Украины в НАТО безумной в своем видеообращении. Слова американского политика передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Он также не упустил возможность покритиковать политику нынешнего президента страны Джо Байдена. Трамп обвинил его в коррупционности и некомпетентности. В качестве доказательства своих слов, Трамп призвал «взглянуть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байденов». Политик в очередной раз заявил, что политика действующего президента ведет мир к наступлению третьей мировой войны.

Трамп считает, что при нынешних обстоятельствах, сама мысль о вступлении Украины в альянс является абсолютным безумием.