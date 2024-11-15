Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума кандидатом на пост министра внутренних дел США.

Об этом республиканец упомянул о время выступления во флоридском поместье Мар-а-Лаго, передает РИА Новости. Трамп, объявляя о таком решении, помахал в сторону Бургума.

Бургум, известный активной позицией в вопросах природных ресурсов и защиты окружающей среды, имеет за плечами опыт работы на посту губернатора.

Министерство внутренних дел (МВД) США отвечает за широкий спектр задач, включая управление землепользованием, геологическую разведку, а также координацию вопросов, связанных с национальными парками.

По мнению экспертов, назначение Бургума может изменить подход к ряду актуальных проблем, стоящих перед министерством, и оказать влияние на политику в области экологии и охраны природы.

Трамп выразил уверенность в том, что Бургум сможет эффективно справиться с возложенными на него обязанностями и внести значительный вклад в развитие внутренних дел страны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после победы на выборах в США встретился с первым иностранным лидером — президентом Аргентины Хавьером Милеем.